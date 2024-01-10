На ВДНХ в Москве в каникулы с аншлагом прошел экоспектакль СИБУРа

На международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве в новогодние каникулы с аншлагом прошел экоспектакль СИБУРа и казанского Молодежного театра на Булаке «Вдруг на маленькой планете». В январе на площадке Дома полимеров прошло шесть спектаклей, которые посетили порядка 400 человек.

Спектакль повествует о девочке Саше, которая, отправившись в гости к бабушке, встречает на своем пути фантастических существ. Увлекательные приключения помогают ей не только найти новых друзей, но и разобраться в теме экологии, научиться сортировать мусор и сберечь свою маленькую планету. Часть декораций для представления выполнена из переработанного пластика — использование такого материала позволяет снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду.

Режиссер спектакля Вероника Чепегина отметила, что сложные ситуации лучше всего прорабатываются через игру, что и делается в постановке. «Если что-то трудно понять, нужно попробовать с этим поиграть, увлечься, начать шутить на эту тему», – сказала она.

Зрители оценили постановку, назвав ее активной, позитивной и познавательной.

Куратор спектакля от СИБУРа Алина Губайдуллина в свою очередь подчеркнула, что на сегодня экологическая повестка является неотъемлемой составляющей корпоративного процесса любой крупной компании. «СИБУР осознает, что чистое будущее нашей планеты зависит от того, насколько мы вложимся в подрастающее поколение уже сейчас. Поэтому мы стараемся говорить об этом детям используя разные способы. Экоспекталь — творческая форма донесения знаний о том, что планета — наш дом, за которым нужно ухаживать, любить и уважать», — акцентировала внимание Губайдуллина.

Напомним, премьерный показ первого экологического спектакля «Вдруг на маленькой планете» прошел в Казани 2 июня 2023 года на сцене Молодежного театра на Булаке. Одними из первых зрителей, которые оценили спектакль, поставленный при поддержке СИБУРа, стали художественный руководитель Государственного театра наций и популярный актер театра и кино Евгений Миронов и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

«Сибур подает очень хороший пример, – сказал на премьере Миронов. <…> Спектакль через детей может сообщить родителям о том, что от каждого зависит состояние природы — ответственность должен взять каждый. Все начинается с детства, дети берут пример с родителей. И придя домой, каждый ребенок будет знать, что такое правильная утилизация мусора и как спасти природу от пластикового загрязнения».

Дом полимеров СИБУРа расположен в павильоне №12 на территории ВДНХ в Москве. Это образовательно-выставочное пространство, рассказывающее о нефтегазохимии, открыто в рамках соглашения, подписанного между правительством Москвы и СИБУРом. Дом полимеров знакомит широкую аудиторию с современными синтетическими материалами, новыми технологиями, инициативами устойчивого развития и экологии. Кроме того, в павильоне расположен лекторий на более чем 100 мест и практикум. В нем можно узнать, почему важно сортировать отходы и как подарить пластику вторую жизнь.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»