Актер Миронов о первом экоспектакле СИБУРа: «Каждый будет знать, как спасти природу»

Фото: пресс-служба Сибура.

Сегодня с оглушительным успехом в стенах Молодёжного театра на Булаке отгремел премьерный показ первого экологического спектакля — «Вдруг на маленькой планете». Уникальная постановка была поставлена при поддержке СИБУРа. Одним из первых спектакль посетил художественный руководитель Государственного театра наций и популярных актер театра и кино Евгений Миронов.

Фото: пресс-служба Сибура.

«Сибур подаёт очень хороший пример. Я, как и юные зрители постановки, сидел раскрыв рот, погружаясь в непростую и важную тему заботы окружающей среды. Спектакль через детей может сообщить родителям о том, что от каждого зависит состояние природы — ответственность должен взять каждый. Все начинается с детства, дети берут пример с родителей. И придя домой, каждый ребенок будет знать, что такое правильная утилизация мусора и как спасти природу от пластикового загрязнения», — рассказал Миронов.

Фото: пресс-служба Сибура.

Спектакль расскажет об отважной девочке Саше, которая, отправившись в гости к бабушке, встречает на своем пути сказочных животных. Увлекательные приключения помогут ей не только найти новых друзей, но и разобраться в непростой теме экологии и полюбить свою маленькую планету. При этом часть декораций для представления выполнена из переработанного пластика — использование такого материала позволяет снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду.

Фото: пресс-служба Сибура.

«На самом деле вопросы экологии и культуры очень близки по своей природе поскольку культура — это экология души. И сегодня важнее, чем когда бы то ни было говорить об экологии окружающей среды, потому что это инвестиции в будущие поколения. Если мы утратим духовно-нравственную матрицу и традиционную систему ценностей — не транслируя нашим детям, что хорошо, а что плохо — мы потеряем будущее. Если мы не будем думать о том, как будут жить люди через сто лет — мы просто потеряем человечество», — подчеркнула министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Фото: пресс-служба Сибура.

По ее словам, сегодня как никогда актуально изменить горизонт видения, а принятие решений в пользу мгновенной выгоды — это непозволительная роскошь для мирового сообщества. Поэтому так важно уже с малых лет обучать детей заботиться о природе и ее ресурсах. В свою очередь родители должны на личном примере показывать правильные привычки, помогать и приобщать к вопросам экологии.

Фото: пресс-служба Сибура.

«Сейчас тема экологии очень актуальна и о проблемах окружающей среды нужно задуматься не только взрослым, но и детям. Сегодня в Молодежный театра на Булаке мы пришли вместе с моим сыном. Мне очень хотелось показать ему, как можно поступать с продуктами, как правильно утилизировать, в том числе и вредоносный пластик. Каждый должен заботиться о природе и сохранении ее наследия. Ведь это наш дом, а не мусорка», — поделилась зрительница Анастасия Романова.

Отметим, что постановка уже включена в постоянный репертуар театра на Булаке, ее будут показывать публике два раза в месяц. В дальнейшем труппа планирует гастрольный тур по детским лагерям и городам присутствия СИБУРа.