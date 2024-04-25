На ВДНХ на стенде Республики Татарстан организуют различные промо-активности

В четверг, 25 апреля в конгресс-центре павильона №75 на ВДНХ пройдет «День национальных приоритетов. Продолжительная и активная жизнь: Спорт».

Как сообщили в Минспорте РТ, во время данного мероприятия на стенде Республики Татарстан организуют различные промо-активности. Также в этот день покажут видеоролики про спортивные игры стран БРИКС, разместят на медиаповерхностях анимированного маскота Игр - Леопарда Бриксика и контент об Играх.

Напомним, игры стран БРИКС состоятся в столице Татарстана с 12 по 23 июня. Накануне, 23 апреля, в продажу поступили первые билеты на дисциплины международного турнира.

Как рассказали в пресс-службе Минспорта РТ, билеты продают на турниры по спортивной гимнастике, фехтованию, плаванию, ушу, корэш, самбо, синхронному плаванию, бадминтону, каратэ, прыжкам в воду, дзюдо, спортивной борьбе, ушу и борьбе на поясах. В мае же стартуют продажи билетов на все другие дисциплины – в общей сложности будет 20 видов спорта. Кроме состязаний, зрителей ждет яркая культурная программа, сессии с участием именитых атлетов и интерактивные шоу.

Также ожидается, что международный турнир в Казани соберет свыше 4,5 тыс. спортсменов из стран БРИКС и приглашенных государств. Россию представят ведущие представители сборной, в том числе чемпион мира и Европы по прыжкам в воду Евгений Кузнецов, многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко, чемпионка России по художественной гимнастике Лала Крамаренко и многие другие.