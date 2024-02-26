Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На устранение подтоплений в казанских детских садах выделили 153 млн рублей
В 2024 году на мероприятия по устранению подтоплений подвалов в детских садах столицы Татарстана выделили 153 млн рублей. Их планируют провести в восьми дошкольных учреждениях города, рассказал на деловом понедельнике в мэрии директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений соцсферы Казани Илья Коротихин.
«В них (вошедших в программу детсадах — прим. Т-и) будут выполнены работы по гидроизоляции подвалов, отводу дождевых и талых вод. В предыдущие два года подтопления устранены в десяти учреждениях», — отметил чиновник.
Ранее сообщалось, что в Казани в рамках федеральной программы по капремонту школ в 2024 году обновят шесть образовательных учреждений на общую сумму 765 млн рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»