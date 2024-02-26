На устранение подтоплений в казанских детских садах выделили 153 млн рублей

В 2024 году на мероприятия по устранению подтоплений подвалов в детских садах столицы Татарстана выделили 153 млн рублей. Их планируют провести в восьми дошкольных учреждениях города, рассказал на деловом понедельнике в мэрии директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений соцсферы Казани Илья Коротихин.

«В них (вошедших в программу детсадах — прим. Т-и) будут выполнены работы по гидроизоляции подвалов, отводу дождевых и талых вод. В предыдущие два года подтопления устранены в десяти учреждениях», — отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Казани в рамках федеральной программы по капремонту школ в 2024 году обновят шесть образовательных учреждений на общую сумму 765 млн рублей.