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В 2024 году на капремонт шести школ в Казани потратят 765 млн рублей
В столице Татарстана в рамках федеральной программы по капитальному ремонту школ в 2024 году обновят шесть образовательных учреждений на общую сумму 765 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений соцсферы города Илья Коротихин.
В программу войдут:
- школа №49 на улице Мусина;
- кошла №130 на улице Химиков;
- лицей-интернат №2 на улице Ш. Усманова;
- школа №57 на улице Алтынова;
- школа №8 на улице Приволжская;
- школа №8 на улице Фурманова.
«Для выполнения полного комплексного ремонта необходима сумма в несколько раз больше выделенной. Она составляет 125 млн [рублей] на каждое учреждение. Поэтому совместно с директорами каждой из школ были определены наиболее приоритетные направления», — отметил чиновник.
В первую очередь в школах проведут ремонт кровли, входных групп, инженерных сетей и специализированных кабинетов, закупят необходимый инвентарь для организации учебного процесса.
Коротихин также добавил, что в 2024 году в Казани отремонтируют 17 школьных пищеблоков на 331 млн рублей. В будущем чиновники планируют выйти с инициативой к Правительству РТ о необходимости включения в программу столовых в детских садах.
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