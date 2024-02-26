В 2024 году на капремонт шести школ в Казани потратят 765 млн рублей

В столице Татарстана в рамках федеральной программы по капитальному ремонту школ в 2024 году обновят шесть образовательных учреждений на общую сумму 765 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений соцсферы города Илья Коротихин.

В программу войдут:

школа №49 на улице Мусина;

кошла №130 на улице Химиков;

лицей-интернат №2 на улице Ш. Усманова;

школа №57 на улице Алтынова;

школа №8 на улице Приволжская;

школа №8 на улице Фурманова.

«Для выполнения полного комплексного ремонта необходима сумма в несколько раз больше выделенной. Она составляет 125 млн [рублей] на каждое учреждение. Поэтому совместно с директорами каждой из школ были определены наиболее приоритетные направления», — отметил чиновник.

В первую очередь в школах проведут ремонт кровли, входных групп, инженерных сетей и специализированных кабинетов, закупят необходимый инвентарь для организации учебного процесса.

Коротихин также добавил, что в 2024 году в Казани отремонтируют 17 школьных пищеблоков на 331 млн рублей. В будущем чиновники планируют выйти с инициативой к Правительству РТ о необходимости включения в программу столовых в детских садах.