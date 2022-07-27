На Ушковских островах в Менделеевске запустят сухой фонтан

В парке «Ушковские острова» в Менделеевске 2 августа состоится открытие сухого фонтана. Работы на уникальном объекте планируют завершить к 29 июля. Открытие анонсировал руководитель района Радмир Беляев.

«Стараемся сделать так, чтобы это место было комфортным и для детей, и для взрослых. Мне кажется, эта площадка будет очень уютной, таким своеобразным местом притяжения жителей и гостей города, любимой точкой для встреч, отдыха и семейных прогулок. А пока приглашаю вас на открытие сухого фонтана», — написал в своем Telegram-канале Беляев.

Он сообщил, что рядом c фонтаном будет оборудован настил, а на нем установлены лежаки для комфортного отдыха горожан и гостей Менделеевска.

«На обустройство сухого фонтана выделено 9,2 млн рублей за счет градообразующего предприятия „Аммоний“», — уточнила пресс-секретарь администрации Анастасия Шишкина.

Также в Менделеевске занимаются восстановлением светомузыкального фонтана в парке «Дружба» — работы оцениваются в 2 млн рублей. Пока там запущена только вода.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске начнется строительство экстрим-трассы для «Гонки героев».