В Менделеевске начнется строительство экстрим-трассы для «Гонки героев»

В Менделеевске на этой неделе начнется строительство экстрим-трассы для «Гонки героев», которая состоится 27 августа. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Менделеевского района РТ.

«Трасса расположится на территории возле строящегося стадиона. Сейчас там ведется покос травы, к концу недели начнутся первые строительные работы. Протяженность экстрим-трассы с препятствиями составит 8 километров», — сообщила пресс-секретарь района Анастасия Шишкина.

«Гонка героев» будет впервые проведена в малом городе на территории России. Обычно событие проходит в крупных городах-миллионниках. В мероприятии примет участие руководитель района Радмир Беляев.

«У нас есть уникальная возможность — „Гонка героев“. Встряхнуться, проявить себя, получить дозу адреналина, отпустить негативные эмоции. Я воспринимаю это событие не просто как соревнование или развлечение. Мне кажется, после такой гонки в человеке обязательно что-то меняется», — поделился мыслями в своем Telegram-канале руководитель района.

«Гонка героев» — это экстрим-трасса для тех, кто хочет бросить вызов себе и испытать свои силы. Участники гонки преодолевают полосу препятствий — водные преграды, высокие стены, наклонные заборы, подземные тоннели, канаты, рвы с водой, дымовые завесы. Участие в забеге может принять любой желающий — как любитель, так и профессионал. Регистрация проходит на официальном сайте события.