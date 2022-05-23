news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
23 мая 2022  01:36

На уничтожение борщевика в Высокогорском районе РТ направят 6,4 млн рублей

news_top_970_100

На уничтожение химическим способом борщевика Сосновского в Высокогорском районе потратят более 6,4 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что уничтожение борщевика будет проводиться в два этапа путем двукратной обработки гербицидами или арборицидами очагов его произрастания. 

Первый этап работ должен быть завершен вплоть до 30 июня, когда высота растений составляет от 10 до 70 сантиметров. Второй этап предполагает оценку технической эффективности и объема сделанного не ранее чем через 15–20 календарных дней после проведения первой обработки.

В качестве заказчика выступает исполнительный комитет Высокогорского района. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 мая, а подрядчика определят 31 мая.

Ранее, в апреле, исполком Высокогорского района также объявлял тендер на уничтожение борщевика Сосновского химическим способом за 8,2 млн рублей. 

В прошлом году по республиканской программе, направленной на борьбу с борщевиком, в Татарстане предполагалось потратить 20 млн рублей.

#борьба с борщевиком #госзакупки #борщевик Сосновского
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100