На уничтожение борщевика в Высокогорском районе РТ направят 6,4 млн рублей

На уничтожение химическим способом борщевика Сосновского в Высокогорском районе потратят более 6,4 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что уничтожение борщевика будет проводиться в два этапа путем двукратной обработки гербицидами или арборицидами очагов его произрастания.

Первый этап работ должен быть завершен вплоть до 30 июня, когда высота растений составляет от 10 до 70 сантиметров. Второй этап предполагает оценку технической эффективности и объема сделанного не ранее чем через 15–20 календарных дней после проведения первой обработки.

В качестве заказчика выступает исполнительный комитет Высокогорского района. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 мая, а подрядчика определят 31 мая.

Ранее, в апреле, исполком Высокогорского района также объявлял тендер на уничтожение борщевика Сосновского химическим способом за 8,2 млн рублей.

В прошлом году по республиканской программе, направленной на борьбу с борщевиком, в Татарстане предполагалось потратить 20 млн рублей.