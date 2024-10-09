На улучшение жилищных условий семьи РТ направили 138 млрд рублей из маткапитала

За годы действия программы материнского (семейного) капитала более 400 тыс. татарстанцев распорядились средствами господдержки. Самым популярным направлением в республике по-прежнему остается улучшение жилищных условий. Об этом сообщил «Татар-информу» управляющий отделением Соцфонда по РТ Эдуард Вафин.

По его данным, в 2024 году такую цель заявили более 17 тыс. татарстанцев. А за весь период действия программы более 350 тыс. семей частично или полностью погасили материнским капиталом кредит либо первый взнос на приобретение или строительство жилья.

Также жители региона направляют средства на формирование накопительной пенсии мамы, социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов в общество, ежемесячную выплату на детей до трех лет и образование.

«За все время реализации программы на улучшение жилищных условий татарстанское отделение Социального фонда России перечислило семьям более 138 млрд рублей. А по всем направлениям программы общая сумма перечисленных средств за эти годы составила более 145 млрд рублей, в том числе 8,3 млрд рублей в этом году», – сообщил Вафин.

Меры поддержки семей с детьми предусмотрены национальным проектом «Демография». Национальные проекты приняты в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты: «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».

22 ноября 2023 года Президент подписал указ, благодаря которому 2024-й в России стал Годом семьи. Как сообщалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило соотвествующий план мероприятий.

Подробнее о программе маткапитала читайте в материале «Татар-информа» «Путинские» 10 тыс. рублей из маткапитала: кому положены и как оформить выплату.