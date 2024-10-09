«Путинские» 10 тыс. рублей из маткапитала: кому положены и как оформить выплату

За годы действия программы маткапитала татарстанские семьи с детьми получили господдержку на 145 млрд рублей

Фото: © «Татар-информ»

Более 3 тыс. татарстанских семей подали заявления на единовременные выплаты

По инициативе Президента России Владимира Путина семьи с детьми могут получить остаток средств материнского (семейного) капитала (МСК), не превышающий 10 тыс. рублей, в виде единовременной выплаты.

«После того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать ничего нельзя. Конечно, мы обсуждали это, нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги, давайте для начала сделаем это в 10 тыс. рублей, а потом посмотрим», — заявил глава государства в июле на встрече с победителями конкурса «Это у нас семейное».

В сентябре механизм заработал.

«Речь идет о средствах маткапитала, которые остались на счету после того, как большая их часть была использована на улучшение жилищных условий, например покупку жилья в ипотеку, образование детей, приобретение товаров и услуг для детей‑инвалидов и другие цели», – пояснил «Татар-информу» Эдуард Вафин.

Татарстанцы, которым положена единовременная выплата, уже получили соответствующие уведомления от Фонда пенсионного и социального страхования через портал госуслуг. К нему прилагается частично заполненное заявление, которое нужно подать на портале.

«Более 3 тыс. татарстанских семей уже подали заявления и начали получать единовременные выплаты из остатков средств материнского капитала», – заметил Вафин.

Такие заявления сотрудники Отделения Социального фонда РФ по РТ рассматривают в течение десяти рабочих дней, а средства поступают на банковские счета, указанные людьми, в течение пяти рабочих дней. Размер выплаты составляет фактическую сумму, оставшуюся на сертификате заявителя, но не превышающую 10 тыс. рублей.

Всего в республике проживает около 18 тыс. татарстанских семей, которые могут подать такие заявления. Общая сумма расходов на эти цели составит более 50 млн рублей.

Эдуард Вафин: «Речь идет о средствах маткапитала, которые остались на счету после того, как большая их часть была использована» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На улучшение жилищных условий семьям перечислено 138 млрд рублей

Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» вступил в силу в конце 2006 года. Государственные сертификаты на материнский капитал татарстанцы получают уже 17-й год. За это время жителям республики выдано более 422 тыс. сертификатов.

«К настоящему времени более 400 тыс. татарстанцев распорядились средствами маткапитала. Самым популярным направлением в республике по-прежнему остается улучшение жилищных условий», – подчеркнул Эдуард Вафин.

По его данным, в 2024 году такую цель заявили более 17 тыс. татарстанцев. А за весь период действия программы более 350 тыс. семей частично или полностью погасили материнским капиталом кредит либо первый взнос на приобретение или строительство жилья.

Также жители региона направляют средства маткапитала на формирование накопительной пенсии мамы, социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов в общество, ежемесячную выплату на детей до трех лет и образование ребят.

«За все время реализации программы на улучшение жилищных условий татарстанское отделение Социального фонда России перечислило семьям более 138 млрд рублей. А по всем направлениям программы общая сумма перечисленных средств за эти годы составила более 145 млрд рублей, в том числе 8,3 млрд – в этом году», – сообщил управляющий отделением Соцфонда России по Татарстану.

Самым популярным направлением в республике по-прежнему остается улучшение жилищных условий Фото: © «Татар-информ»

Напомним, что меры поддержки семей с детьми предусмотрены национальным проектом «Демография». А 2024 год Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина объявлен Годом семьи.

Отделение Соцфонда России по Татарстану заключило соглашения с 30 банками

С 2020 года подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств татарстанцы могут в банке, где открыт или открывается кредит.

«Если владельцы сертификата решили распорядиться средствами МСК на погашение уже имеющегося кредита или на уплату первоначального взноса при получении кредита на приобретение или строительство жилья, для этого достаточно обратиться в банк и подать заявление. Раньше люди подавали два заявления – в банк и в отделение Соцфонда по Татарстану», – заметил Вафин.

По его словам, заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам отделения Соцфонда России по Татарстану по электронным каналам связи, что ускоряет поступление целевых средств господдержки. Татарстанским Отделением Социального фонда России в настоящее время заключены соглашения об информационном взаимодействии с 30 банками, предоставляющими семьям такие кредиты.

В 2024 году сумма господдержки на первого ребенка составляет 630 380 рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2024 сумма господдержки на первого ребенка увеличилась до 630 тыс. рублей

Размер маткапитала ежегодно индексируется.

«В 2024 году сумма господдержки на первого ребенка составляет 630 380 рублей. В случае рождения второго ребенка размер сертификата увеличится на 202 643 рубля. Если в семье появился второй ребенок и ранее у родителей не возникало право на данную меру поддержки, то сумма сертификата составит 833 024 рубля», – уточнил Эдуард Вафин.

Он напомнил наиболее значимые положительные изменения. Материнский капитал начали выдавать при рождении или усыновлении первых детей с января 2020 года. С апреля того же года сертификаты выдаются в электронном виде и беззаявительном порядке. Теперь при рождении первого или второго детей в семьях сертификат поступает в личный кабинет мамы на портале госуслуг.

«С августа 2022 года родителям предоставлена возможность оплатить материнским капиталом обучение детей у частных преподавателей и распорядиться средствами на услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как индивидуальные предприниматели. Раньше оплатить перечисленные услуги можно было только в том случае, если они предоставлялись юрлицами», – напомнил управляющий отделением СФР по РТ.

С августа 2022 года Госжилфонд при Президенте РТ возобновил прием заявлений от участников социальной ипотеки на использование средств материнского капитала Фото: © «Татар-информ»

Татарстанцы могут направить маткапитал на покупку кооперативного жилья или по программе Госжилфонда

С августа 2022 года Госжилфонд при Президенте РТ возобновил прием заявлений от участников социальной ипотеки на использование средств материнского капитала.

«Раньше вложить эти средства в покупку кооперативного жилья было затруднительно, поскольку кооперативы, аккумулируя средства граждан, по сути, не имели прав на землю. Поэтому татарстанское отделение Соцфонда было не вправе перечислять средства маткапитала на счета кооперативов, в том числе по программе социальной ипотеки. Теперь эти сложности Правительством урегулированы, права участников госпрограммы защищены, а покупка жилья через кооперативы стала проще», – подчеркнул Вафин.

У жителей республики есть возможность использовать материнский капитал на приобретение жилья по программе Госжилфонда и уплату паевого взноса. Заявление татарстанцы могут подать после того, как ребенку, давшему право на средства господдержки, исполнится три года.

«С 2023 года Социальный фонд приступил к выплате единого пособия нуждающимся семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам. При его получении семьи могут сохранить ежемесячные выплаты из средств материнского капитала», – заметил Вафин.

Кроме того, семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут оформить ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка, независимо от очередности рождения. Раньше такое право действовало только на второго ребенка.

Ну и, как уже отмечалось выше, с 2024 года у родителей, чей остаток материнского капитала составляет не более 10 тыс. рублей, могут подать заявления на получение единовременной выплаты.

Право на материнский капитал имеют не только мамы, но и папы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отцы тратят маткапитал на улучшение жилищных условий и образование детей

Право на материнский капитал имеют не только мамы, но и папы. Оформить сертификат может отец с российским гражданством, если он единственный усыновитель второго, третьего или последующего ребенка. Соответствующее решение суда должно вступить в силу с 1 января 2007 года. Также отец имеет право на средства господдержки, если он единственный усыновитель первого ребенка, а решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года.

«Сертификат может быть выдан мужчине, воспитывающему первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года, в случае смерти мамы ребенка, не имевшей гражданства России. Кроме того, право на маткапитал имеет папа независимо от гражданства нашей страны, когда у матери прекращается право на меру поддержки», – пояснил Эдуард Вафин.

Оформить сертификат можно в клиентской службе Татарстанского отделения СФР или в МФЦ независимо от места жительства, а также в личном кабинете на портале госуслуг. Кроме заявления нужно предоставить паспорт гражданина России, свидетельства о рождении детей, подтверждающие их российское гражданство, а для усыновленных детей – решения суда об усыновлении. Кроме того, понадобятся документы, подтверждающие смерть женщины, родившей или усыновившей детей, либо лишение ее родительских прав.

Потратить маткапитал отцы могут по четырем направлениям: на улучшение жилищных условий, образование детей, реабилитацию детей-инвалидов и ежемесячные денежные выплаты.