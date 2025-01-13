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На ул.Можайского в Казани построят инженерный корпус со складом
На улице Можайского в Казани будет построен инженерно-хозяйственный корпус с пристроенным производственным складом и административно-бытовым блоком. Документация по проекту прошла экспертизу, следует из ГИС «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства».
Застройщиком площадки является Завод строительных конструкций. Подготовкой документации занималось АО «Татагропромпроект».
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