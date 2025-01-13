news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Экономика 13 января 2025 07:10

На ул.Можайского в Казани построят инженерный корпус со складом

Скопировать ссылку
На ул.Можайского в Казани построят инженерный корпус со складом
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На улице Можайского в Казани будет построен инженерно-хозяйственный корпус с пристроенным производственным складом и административно-бытовым блоком. Документация по проекту прошла экспертизу, следует из ГИС «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства».

Застройщиком площадки является Завод строительных конструкций. Подготовкой документации занималось АО «Татагропромпроект».

читайте также
Рядом с Казанским авиазаводом построят новый производственный корпус
#Строительство
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100