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Рядом с Казанским авиазаводом построят новый производственный корпус
На пустыре в Авиастроительном районе Казани планируют построить административно-производственный корпус АО «ПРОМТЕХ-Казань». Территория под будущее строительство прошла историко-культурную экспертизу, сообщает Комитет РТ по охране культурного наследия.
Площадь территории объекта составляет 3,5 га — она состоит из трех участков по улице Дементьева. Максимальные размеры строительного участка составляют 250×175 метров. С юго-запада зона работ ограничена улицей Петра Витера, с северо-востока и северо-запада — ограждением территории Казанского авиазавода, на востоке — заброшенной заводской территорией.
Как будет выглядеть будущая производственная площадка, пока неизвестно. Указано лишь, что помимо самого корпуса будет построена инженерная инфраструктура, КПП и проведено благоустройство территории.
Осномным видом деятельности компании является производство частей и принадлежностей для летательных и космических аппаратов.
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