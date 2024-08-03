Рядом с Казанским авиазаводом построят новый производственный корпус

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

На пустыре в Авиастроительном районе Казани планируют построить административно-производственный корпус АО «ПРОМТЕХ-Казань». Территория под будущее строительство прошла историко-культурную экспертизу, сообщает Комитет РТ по охране культурного наследия.

Площадь территории объекта составляет 3,5 га — она состоит из трех участков по улице Дементьева. Максимальные размеры строительного участка составляют 250×175 метров. С юго-запада зона работ ограничена улицей Петра Витера, с северо-востока и северо-запада — ограждением территории Казанского авиазавода, на востоке — заброшенной заводской территорией.

Как будет выглядеть будущая производственная площадка, пока неизвестно. Указано лишь, что помимо самого корпуса будет построена инженерная инфраструктура, КПП и проведено благоустройство территории.

Осномным видом деятельности компании является производство частей и принадлежностей для летательных и космических аппаратов.