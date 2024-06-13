На улице Школьная в казанском поселке Константиновка снесут самострой

В столице Татарстана демонтируют самострой, который незаконно начали возводить на муниципальной земле в поселке Константиновка недалеко от Мамадышского тракта. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в очередном Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

«Осуществить снос самовольной постройки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 16:50:260101:135 по адресу: г. Казань, ул. Школьная, д. 94, — фундамента (материал — железобетон) <...>», — сказано в тексте документа.

Владельца фундамента чиновникам установить не удалось. Тем не менее у этого неизвестного лица есть три месяца, чтобы разобрать его самостоятельно. Разместить объявление на информационном щите рядом с самостроем за неделю должен будет Комитет земельных и имущественных отношений Казани.

Если фундамент не будет демонтирован в срок, отведенный на добровольное исполнение решения городских властей, Комитету потребительского рынка исполкома придется разобрать его своими силами и благоустроить территорию.

Кроме того, в сборнике присутствует распоряжение о сносе незаконно установленного торгового объекта — автофургона, стоящего у дома №18б по проспекту Победы. Его владелец также не установлен. Если он до 17 июня не демонтирует торговую точку добровольно, до 15 сентября фургон принудительно переместят на базу хранения (речь идет о здании №48 по проспекту Фатыха Амирхана).