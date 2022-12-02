На улице Лебедева в Казани почти на месяц продлили ограничение движения

В столице Татарстана почти на месяц продлили ограничение движения по улице Лебедева. Об этом информирует пресс-служба мэрии Казани.

Как сообщал «Татар-информ», изначально предполагалось, что ограничение будет снято 3 декабря. Неудобства вызваны прокладкой трассы хозяйственно-бытовой канализации.

До 31 декабря останется закрыта проезжая часть у административного здания исправительной колонии №18 и между зданиями колонии и строения 1 здания №1.

На это же время сохранится ограничительный режим на участке от строения 1 здания №1 в направлении поворота на улицу Учительская, уточнили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.