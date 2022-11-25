В Казани до начала декабря ограничено движение по улице Лебедева

В Казани временно ограничено движение по улице Лебедева. Об этом говорится в новом выпуске электронного сборника правовых актов, размещенном на сайте мэрии.

На участке проводятся работы по устройству приямков под горизонтально-направленное бурение для прокладки трассы хозяйственно-бытовой канализации. Отмечается, что ограничительный режим будет действовать до 3 декабря в районе здания №1 стр. 1 в направлении движения автотранспорта в сторону улицы Учительская.