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Ру Тат
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Транспорт
25 ноября 2022  01:51

В Казани до начала декабря ограничено движение по улице Лебедева

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В Казани временно ограничено движение по улице Лебедева. Об этом говорится в новом выпуске электронного сборника правовых актов, размещенном на сайте мэрии.

На участке проводятся работы по устройству приямков под горизонтально-направленное бурение для прокладки трассы хозяйственно-бытовой канализации. Отмечается, что ограничительный режим будет действовать до 3 декабря в районе здания №1 стр. 1 в направлении движения автотранспорта в сторону улицы Учительская.

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