В казанском метро начали курсировать новогодние поезда

В казанском метрополитене начали курсировать новогодние поезда, также украшены все станции метро. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Каждый вагон электродепо, в общей сложности их пять, украшали сотрудники МУП «Метроэлектротранс». Они на собственные средства купили елки, мушуру, новогодние шары, гирлянды, снежинки и краски. В качестве новогоднего оформления они использовали еловые ветки с игрушками, изображения снегирей и снеговиков, которые нанесли гуашью на окна поездов.

Помимо этого, пассажиры метрополитена на станциях могут полюбоваться наряженными елками с гирляндами. Такая новогодняя практика проводится ежегодно. «От пассажиров поступают только позитивные комментарии, в этом году в социальных сетях уже тоже появляются фотографии», — рассказали в пресс-службе.

Также к украшению подвижного состава подключились трамвайное депо, троллейбусное депо № 1 и № 2. Водители и кондукторы также ежегодно украшают трамваи и троллейбусы, чтобы придать новогоднее настроение пассажирам.