На улице Гладилова в Казани появится объект культурного наследия

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Дымовую трубу фабрики Алафузова на улице Гладилова в Казани планируют включить в единый госреестр объектов культурного наследия. Соответствующий приказ Комитета РТ по охране ОКН проходит антикоррупционную экспертизу.

«Включить выявленный объект культурного наследия „Дымовая труба“, 1895 г., расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гладилова, д. 53, лит. а3, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения „Дымовая труба фабрики Алафузова“, 1895 г. (вид объекта — памятник)»", — отмечается в тексте.

В начале июля появились результаты историко-культурной экспертизы памятника. Специалисты отметили, что восьмигранный кирпичный объект, построенный в 1895 году, обладает признаками ОКН, а потому может получить такой статус. Значительную роль в этом сыграла связь конструкции с историей знаменитых промышленников, основателей льнокомбината и кожевенного завода Алафузовых.