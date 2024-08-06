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На улице Гладилова в Казани появится объект культурного наследия
Дымовую трубу фабрики Алафузова на улице Гладилова в Казани планируют включить в единый госреестр объектов культурного наследия. Соответствующий приказ Комитета РТ по охране ОКН проходит антикоррупционную экспертизу.
«Включить выявленный объект культурного наследия „Дымовая труба“, 1895 г., расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гладилова, д. 53, лит. а3, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения „Дымовая труба фабрики Алафузова“, 1895 г. (вид объекта — памятник)»", — отмечается в тексте.
В начале июля появились результаты историко-культурной экспертизы памятника. Специалисты отметили, что восьмигранный кирпичный объект, построенный в 1895 году, обладает признаками ОКН, а потому может получить такой статус. Значительную роль в этом сыграла связь конструкции с историей знаменитых промышленников, основателей льнокомбината и кожевенного завода Алафузовых.
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