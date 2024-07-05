Дымовую трубу в Казани признают объектом культурного наследия

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Дымовую трубу на улице Гладилова в Казани признают объектом культурного наследия. Акт государственной историко-культурной экспертизы опубликован Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия.

Объект относится к комплексу зданий бывшей льно-прядильной мануфактуры Алафузова (в советские годы — льнокомбината) в Кировском районе города.

Согласно документации, рассматриваемый объект — дымовая труба — был построен в 1895 году. Она восьмигранная, кирпичная, на высоком цоколе. Примыкает к двухэтажному производственному зданию. Цокольная часть оформлена угловыми лопатками, которые переходят в широкий фриз и ступенчатый карниз. У основания ствола трубы есть вставки белого камня, а также оголовка с аркатурным поясом и горизонтальными профилями. К зданию примыкают закладные элементы ступеней лестницы.

Экспертиза показала наличие дефектов, таких как утрата фрагментов кладки, единичных кирпичей, сколы и выкрашивание кирпичей, выветривание раствора.

Тем не менее объект сохранил свою историческую ценность — он связан с историей знаменитых русских купцов, промышленников, основателей льнокомбината и кожевенного завода Алафузовых.

Архитектурно-градостроительная ценность обусловлена целостностью здания, подлинностью его основных конструкций, наличием исторически ценных конструкций, сохранением исторического облика композиции и архитектурного решения фасадов. Культурологическая — его связью с индустриальным освоением и развитием Казанской губернии, ТАССР и Республики Татарстан. Кроме того, объект тесно связан с подъемом промышленного производства и героического труда в годы Великой Отечественной войны.