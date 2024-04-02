На строительство отелей у Казанки и термального комплекса могут привлечь льготные кредиты

Три проекта из Татарстана прошли отбор, организованный в рамках программы льготного кредитования, которая была утверждена постановлением Правительства России №141, и теперь могут претендовать на соответствующее финансирование. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Прием заявок проходил с 1 декабря 2023 по 20 февраля 2024 года, последовавший за этим отбор состоял из трех этапов. Всего отобраны 189 проектов из 55 регионов страны общей стоимостью около 900 млрд рублей.

«Благодаря решению Президента [России Владимира Путина] о расширении лимитов программы по номерному фонду с 48 до 59 тыс. номеров и посещаемости аквапарков, круглогодичных парков развлечений и горнолыжных комплексов с 10 до 23 млн человек будут поддержаны все заявленные инвесторами проекты, отвечающие критериям конкурса», — проинформировали в ведомстве.

В случае Татарстана речь идет о строительстве гостиничного комплекса на 4 и 5 звезд (на 236 и 165 номеров) в рамках первого этапа строительства многофункционального комплекса, возведении 4-звездного отеля Bilyar Plaza на улице Газовая и создании развлекательного акватермального комплекса с летней террасой в Казани.

Потенциальными заемщиками выступают ООО «Специализированный Застройщик Брикс», АО «Гостиница „Биляр“» и ООО «Термы» соответственно. Эти компании теперь включены в перечень потенциальных заемщиков, которые предполагается внести в единый реестр заемщиков в рамках программы льготного кредитования в 2024 году.