На улице Гаврилова в Казани заменят 364 метра аварийного коллектора

В Ново-Савиновском районе Казани, на улице Гаврилова, началась замена аварийного коллектора. Протяженность участка составляет 364 метра, рассказали в телеграм-канале МУП «Водоканал».

Ожидается, что во время проведения работ водоотведение в близлежащих домах прекращаться не будет. Завершить ремонт планируют в декабре.

К настоящему моменту уже заменен участок водопровода диаметров 720 мм и протяженностью 117 метров. Специалисты приступили к земляным работам, необходимым для прокладки оставшихся 247 метров.

Коллектор был построен в 1983 году. Он обслуживает 120 многоквартирных и 160 частных домов, девять детсадов, шесть школ и порядка 15 административных зданий.