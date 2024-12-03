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На улице Гаврилова в Казани заменят 364 метра аварийного коллектора
В Ново-Савиновском районе Казани, на улице Гаврилова, началась замена аварийного коллектора. Протяженность участка составляет 364 метра, рассказали в телеграм-канале МУП «Водоканал».
Ожидается, что во время проведения работ водоотведение в близлежащих домах прекращаться не будет. Завершить ремонт планируют в декабре.
К настоящему моменту уже заменен участок водопровода диаметров 720 мм и протяженностью 117 метров. Специалисты приступили к земляным работам, необходимым для прокладки оставшихся 247 метров.
Коллектор был построен в 1983 году. Он обслуживает 120 многоквартирных и 160 частных домов, девять детсадов, шесть школ и порядка 15 административных зданий.
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