На улицах Менделеевска в преддверии 9 Мая появились баннеры с портретами ветеранов

В Менделеевске продолжается активная подготовка к 9 Мая. Одной из необычных поздравительных акций стало размещение портретов ветеранов Великой Отечественной войны на улицах города.

«В Менделеевском районе в живых осталось три ветерана Великой Отечественной войны. Три баннера уже поставили на улицах города. Два располагаются по ул. Октябрьская и один по ул. Пушкина – возле Вечного огня», — рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Так, менделеевцы могут видеть портреты Зайнака Аглиева, Антонины Кравченко и Билала Валеева.

Цель акции — напомнить всем горожанам о великом подвиге народа. Инициатором ее проведения выступил руководитель района Радмир Беляев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске впервые пройдет историческая реконструкция боя «Май 1945 года».