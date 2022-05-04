news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
4 мая 2022  05:23
Эльза Кузнецова

На улицах Менделеевска в преддверии 9 Мая появились баннеры с портретами ветеранов

news_top_970_100
На улицах Менделеевска в преддверии 9 Мая появились баннеры с портретами ветеранов

В Менделеевске продолжается активная подготовка к 9 Мая. Одной из необычных поздравительных акций стало размещение портретов ветеранов Великой Отечественной войны на улицах города.

«В Менделеевском районе в живых осталось три ветерана Великой Отечественной войны. Три баннера уже поставили на улицах города. Два располагаются по ул. Октябрьская и один по ул. Пушкина – возле Вечного огня», — рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Так, менделеевцы могут видеть портреты Зайнака Аглиева, Антонины Кравченко и Билала Валеева. 
Цель акции — напомнить всем горожанам о великом подвиге народа. Инициатором ее проведения выступил руководитель района Радмир Беляев. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске впервые пройдет историческая реконструкция боя «Май 1945 года».

Фото: пресс-служба Менделеевского района.

#менделеевский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100