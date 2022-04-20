8 мая в Менделеевске впервые пройдет историческая реконструкция боя «Май 1945 года» возле строящегося стадиона. Событие приурочено к празднованию 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Реконструкцию проведет региональная военно-патриотическая общественная организация «Полевая почта ГЕРАТ» из Набережных Челнов.

«Участие в реконструкции примут более ста человек. Будут использованы макеты оружия — автоматы, винтовки, пулемёты, пушка, а также стилизация техники — ГАЗ-67, Willys MB, мотоциклы, советский и немецкий броневики», — рассказал «Татар-информу» начальник Управления по делам молодёжи и спорту Рашат Фаизов.

Начало исторического события запланировано на час дня.

По информации администрации района, празднование Дня Победы в Менделеевске будет идти два дня. 8 мая в полдень запланировано открытие стенда «Бессмертный полк» на аллее Героев.

9 мая будут организованы традиционный парад и концертные программы. По традиции торжества начнутся с возложения цветов на могилах Героев Советского Союза. Начало — в 9.00 на менделеевском кладбище (Камашево).

В городе определена традиционная площадка для проведения мероприятий — площадь Дворца культуры имени С. Гассара, где также с 9 утра начнется построение колонн для парада и танцевально-художественное представление. Далее от парка Дружбы до Вечного огня состоится шествие, которое завершится возложением цветов к бюстам Героев Советского Союза, труженикам тыла и детям войны.

Затем на площади Дома культуры «Юность» в 10.00 будет проведен торжественный митинг у Вечного огня. Далее все желающие с 10.30 часов смогут отведать солдатской каши. В полдень от центральных часов города и до площади Дома культуры «Юность» пройдет колонна «Бессмертного полка».

Вечерняя часть праздника начнется в 17.00 и завершится салютом в 21.00. В сельских поселениях праздничные мероприятия пройдут 7 и 8 мая.