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Общество 4 апреля 2024 09:22

На улицах Казани появятся новые общественные туалеты

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В Казани планируют построить несколько новых общественных туалетов. Задание на проектирование объектов размещено на портале госзакупок.

Стоимость инженерно-изыскательских работ и подготовка документации для строительства оценены в сумме в 2,11 млн рублей.

Новые туалеты появятся в парках, скверах, а также рядом со стадионами, метро и театром:

— по ул.Чистопольской (вблизи Дворца водных видов спорта и стадиона «Ак Барс Арена»);
— по ул.Гареева (стадион «Тулпар»);
— по ул.Петербургской (Театр кукол;
— по ул.Карбышева (сквер 100-летия стройотрасли);
— по ул.Баумана;
— по ул.Академика Парина (рядом с деревней Универсиады) и рядом с домом 21/2;
— по ул.Горького (Лядской сад);
— по ул.Коротченко;
— по ул.Пушкина (Ленинской сад);
— на площади перед центральным стадионом;
— по ул.Чехова (сквер Аксенова);
— на пересечении ул.Чистопольской и Декабристов (станция метро «Козья Слобода»).

Ранее стало известно, что в городе почти за 30 млн рублей планируют отремонтировать 19 общественных туалетов.

#общественные туалеты
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