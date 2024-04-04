На улицах Казани появятся новые общественные туалеты

В Казани планируют построить несколько новых общественных туалетов. Задание на проектирование объектов размещено на портале госзакупок.

Стоимость инженерно-изыскательских работ и подготовка документации для строительства оценены в сумме в 2,11 млн рублей.

Новые туалеты появятся в парках, скверах, а также рядом со стадионами, метро и театром:

— по ул.Чистопольской (вблизи Дворца водных видов спорта и стадиона «Ак Барс Арена»);

— по ул.Гареева (стадион «Тулпар»);

— по ул.Петербургской (Театр кукол;

— по ул.Карбышева (сквер 100-летия стройотрасли);

— по ул.Баумана;

— по ул.Академика Парина (рядом с деревней Универсиады) и рядом с домом 21/2;

— по ул.Горького (Лядской сад);

— по ул.Коротченко;

— по ул.Пушкина (Ленинской сад);

— на площади перед центральным стадионом;

— по ул.Чехова (сквер Аксенова);

— на пересечении ул.Чистопольской и Декабристов (станция метро «Козья Слобода»).

Ранее стало известно, что в городе почти за 30 млн рублей планируют отремонтировать 19 общественных туалетов.