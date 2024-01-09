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Казань потратит почти 30 млн рублей на капремонт 19 общественных туалетов
В Казани проведут капитальный ремонт 19 стационарных и сетевых модульных общественных туалетов. Стоимость работ составляет почти 30 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
В городе планируют обновить павильон-туалеты модульного типа по ул.Петербургской, в парке «Черное озеро», по ул. Островского и в сквере возле Казанского Кремля.
Стационарные, сетевые модульные, общественные туалеты находятся в парках Победы, «Крылья Советов», у ДК Саид-Галеева, «Сосновая роща», «Калейдоскоп», рядом с Домом печати по ул.Баумана, в сквере по ул.К.Тинчурина, в Горкинско-Ометьевском лесу, парке Урицкого, на пешеходном бульваре по ул.Декабристов, у Центра семьи «Казан», на бульваре «Белые цветы» и набережной озера Нижний Кабан.
Подготовительные работы пройдут в апреле 2024 года, а ремонт — в апреле-ноябре.
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