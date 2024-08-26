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На ул.Баумана начался монтаж знаменитых часов после ремонта
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Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»
На улице Баумана в Казани начали собирать знаменитые часы. В конце июля их частично демонтировали и увезли на ремонт.
Как сообщали в исполкоме, за 25 лет работы механизм полностью исчерпал свои ресурсы. Механизмы и часовую станцию тогда увезли в Чистополь.
Все это время сами часы оставались на месте – жители и гости города могли заметить, что на них отсутствовали стрелки.
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