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Общество 26 августа 2024 08:53

На ул.Баумана начался монтаж знаменитых часов после ремонта

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На ул.Баумана начался монтаж знаменитых часов после ремонта
Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

На улице Баумана в Казани начали собирать знаменитые часы. В конце июля их частично демонтировали и увезли на ремонт.

Как сообщали в исполкоме, за 25 лет работы механизм полностью исчерпал свои ресурсы. Механизмы и часовую станцию тогда увезли в Чистополь.

Все это время сами часы оставались на месте – жители и гости города могли заметить, что на них отсутствовали стрелки.

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#уличные часы #улица баумана
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