На укрепление гражданского согласия в Казани направят еще 20 млн рублей

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В Казани на 20,55 млн рублей хотят увеличить финансирование муниципальной программы по укреплению гражданского согласия. В период до 2030 года на нее планируют потратить 54,796 млн рублей. Проект изменений в постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

Планируется увеличить объем средств именно на 2024 год — вместо ожидаемых 4,82 млн он составит 25,37 млн. Эта цифра, к слову, является не окончательной и будет увеличиваться по мере нахождения источников финансирования. Средства выделяются из бюджета столицы Татарстана.

Согласно новой редакции, 4 млн рублей будет выделено на укрепление материально-технической базы детской студии «Апуш», 5 млн рублей — на театрализованный перфоманс «Стихи на балконе», 6 млн — на уличный арт-фестиваль народов Поволжья «Итиль», 2,35 млн — на конкурс проектов «Үз телем», 2 млн рублей — на конкурс «Саумы, Казан!»/ «Здравствуй, Казань!» и 800 тысяч рублей — на организацию и проведение серии открытых хореографических и спортивных мероприятий. Также со 100 до 500 тысяч рублей увеличен объем средств на организацию и проведение праздничной программы «Яблочный Спас».

Как отмечается основными результатами программы являются сохранение социально-политической стабильности, межэтнического и межконфессионального мира и согласия, этнокультурной самобытности и удовлетворение социально-культурных потребностей представителей народов, живущих в Казани.

Напомним, что программа была разработана в сентябре 2023 года. В ноябре ожидаемые результаты реализации программы подверглись изменениям. Так, доля горожан, оценивающих межнациональные отношения как благоприятные, к 2030 году должна достигнуть не 73, а не менее 75%; число жителей, которые так оценивают межрелигиозные отношения, с менее 69% сразу до 80% и более; уровень толерантного отношения к представителям других национальностей — до не менее 90% (вместо 67,25%).