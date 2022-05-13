На укрепление берегов Голубых озер в Казани бюджет РТ направит еще 76,4 млн рублей

Берегоукрепительные работы на Голубых озерах в Казани обойдутся бюджету Республики Татарстан еще в 76,4 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, помимо двух рядов берегоукрепительных сооружений рабочим предстоит построить пешеходный мост, соорудить водоотвод и обустроить дренаж, а также откосы и дно водоема.

Заказчиком проекта выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Оно будет принимать заявки на участие в конкурсе до 20 мая, а подрядчик будет определен 24 мая. Все работы должны быть выполнены до 30 ноября 2022 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на берегоукрепительные работы направят свыше 132 млн рублей. Подробнее о об этом можно прочитать в материале «Хрустальный водопад на Голубых озерах и парковку закроют из-за берегоукрепительных работ».