Хрустальный водопад на Голубых озерах и парковку закроют из-за берегоукрепительных работ

Берега Голубых озер под Казанью укрепят за 82 млн рублей, работы начнут уже в апреле. Еще 50 млн рублей планируют выделить на благоустройство. Какие изменения ждут природную жемчужину и какие запреты начнут здесь действовать летом – в материале «Татар-информ».

На сегодняшний день мост через водопад нуждается в реконструкции Фото: © Artem116, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

«Инициатива обновить берегоукрепление исходит от экологов»

Уникальный природный объект находится в границах Казанской агломерации, в 30 минутах езды от центра Казани, на территории создаваемого туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана». Как сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ», изначально Голубые озера не входили в Стратегию развития Казанки. Но экспертное сообщество и экологи поднимали вопрос расширения границ стратегии. Тогда же Агентство стратегических инициатив запустило Всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России. В результате было принято решение включить Голубые озера в Стратегию развития Казанки.

«Инициатива обновить берегоукрепление исходила в первую очередь от экологов. Угроза для Большого Голубого – потенциальная возможность размыва паводковыми водами Казанки перемычки, отделяющей озеро от русла реки из-за геологической деятельности речных вод. Чтобы в ближайшие годы береговая эрозия не увеличивалась, нам было важно начать именно с работ по берегоукреплению», - сообщила куратор программ развития общественных пространств РТ Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Стоит отметить, что укрепление берегов здесь уже проводилось в 2012 году из бревен лиственницы, но они не выдержали испытание временем, покосились и могут развалиться. В официальном аккаунте Стратегии развития Казанки сказано, что берегоукрепительные работы начнутся в апреле - до начала гнездования птиц и после паводка. Что же конкретно здесь планируется сделать?

«На перилах моста будут планки с разным шагом, имитирующие волну»

Как сообщили в Фонде «Институт развития городов», на сегодняшний день мост через водопад нуждается в реконструкции: подпорная стенка у берега обрушивается от потока воды, в результате мост над водопадом пришел в шаткое состояние и покосился.

Подпорная стенка у берега обрушивается от потока воды, в результате мост над водопадом пришел в шаткое состояние и покосился Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы предлагаем реконструировать мост в новом архитектурном решении: на перилах будут планки с разным шагом, имитирующие волну. Длина нового моста будет схожей с длиной существующего – около 6 метров, она будет находиться на том же месте, что и сейчас», - отметила архитектор проекта из Orchestra Design Камилла Ибрагимова.

Проект по благоустройству разработала «Татмелиорация». В компании сообщили, что берег будет укрепляться двумя рядами стенки из композитного шпунта.

«Первый ряд стенки будет состоять из шпунтов по 3 метра длиной. Длина стенки по берегу составит 65,4 метра. Второй ряд стенки будет состоять из шпунтов по 9 метров. Длина стенки по берегу составит 49,2 метра. Исходя из этого, следует, что укрепление происходит по берегу длиной 65,4 метра», - пояснили в организации.

«Дно водопада будет укреплено ландшафтным бутовым камнем»

Во время предыдущих берегоукрепительных работ в 2012 году, которыми занималось ЗАО «Реставрация», в грязи затонул экскаватор. Какая техника будет задействована на этот раз?

«На объекте будет задействована крановая установка на базе «КАМАЗа» с длинным вылетом стрелы, на который будет установлен вибропогружатель для шпунтов. С помощью длинной стрелы мы минимизируем площади стоянки и работы техники. Так же будет задействована малогабаритная техника - это мини погрузчики и механизмы с маленькими объемами ковша. Большинство работ будут выполняться вручную в стесненных условиях, максимально сохраняя зеленые насаждения и существующий ландшафт», - пояснили в ОАО «ТК «Татмелиорация».

Экологическая миссия проекта заключается в сохранении и изучении экосистемы Голубых озер Фото: kzn.ru

Какие противообвальные и руслорегулирующие мероприятия планируется провести? Специалисты по проектированию, строительству и обслуживанию объектов в мелиоративной системе пояснили, что русло реки Казанки, дно озера останутся не затронутыми.

«Противообвальные работы будут выполняться в виде скрытого несущего каркаса из композитного шпунта в два ряда. Верхний откос будет укреплен ландшафтным гранитным камнем для придания естественно-природного вида. Так же предусмотрена дренажная призма из гранитного щебня, уложенная между двумя рядами подпорной стены, которая будет снимать гидростатическое давление на подпорную стенку. Дно водопада будет укреплено ландшафтным бутовым камнем, без затрагивания уже существующих на дне камней», - сообщили в компании.

«На время проведения работ будет закрыта вся территория водопада»

Какие запреты будут действовать для людей на Голубых озерах весной и летом во время проведения работ? Оказывается, водопад полностью закроют.

«На время проведения работ будет закрыта вся территория водопада, которая будет включать в себя парковку вблизи водопада и 120 метров от мостика в сторону Голубого озера вдоль реки Казанки. На последней выделенной зоне будет выполняться временный водоотвод во время берегоукрепительных работ, который по завершению работ примет свой изначальный облик. Все эти вышеупомянутые зоны будут временно закрыты строительным забором, следовательно, пока тут нельзя будет ходить и купаться», - предупредила Камилла Ибрагимова.

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Какие еще работы по благоустройству территорий вокруг Голубых озер планируются в 2022 году? Оказывается, после берегоукрепительных работ здесь проложат новые пешеходные маршруты.

«Мы начнем ремонтировать берегоукрепительное сооружение в апреле, а значит, только в июле-августе сможем перейти к благоустройству. Эти два процесса взаимосвязаны друг с другом. Мы не можем начать что-то строить, пока не решим проблему береговой эрозии», - отметила Наиля Зиннатуллина.

«Появятся новые тропы, места для пикников, бесплатный туалет и кафе»

Как сообщили «Татар-информ» в пресс-службе Фонда «Институт развития городов», экологическая миссия проекта заключается в сохранении и изучении экосистемы Голубых озер. Здесь планируется создание эковорот и ограничение проезда автотранспорта на природную территорию. Также планируется запуск маршрутов экологического туризма с тематической навигацией, рассказывающих об экологической и исторической ценности места.

Для увеличения откройте картинку в новой вкладке Фото предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

«Здесь появятся тропы из природных материалов и места для отдыха и пикников, чуть выше - павильон с бесплатным общественным туалетом и кафе. Кафе позволит обеспечить обслуживание бесплатных сервисов, охрану и уборку территории. Для объектов инфраструктуры здесь применяется принцип деликатной интеграции в природную среду, павильон будет размещен с учетом существующих деревьев и не потребует их демонтажа. Павильон у озера разработан согласно принципам максимальной интеграции в природную среду: фасада обшит деревянными планками, а специальное расположение планок имитирует рябь на воде», - отметили в ведомстве.

При составлении проекта по благоустройству Голубых озер было учтено мнение местных жителей. Для этого были проведены общественные слушания.

«Как и в любых других проектах, мнение жителей – наш приоритет. Вовлечение началось на этапе конкурсной концепции. 14 апреля 2021 года прошли общественные обсуждения, анкетирование, а также опрос на портале госуслуг. Кроме того, проводились проектные семинары, встречи со стейкхолдерами и экологами на территории», - подчеркнула Наиля Зиннатуллина.

9 апреля 2022 года, перед стартом работ, рядом с водопадом у Большого Голубого озера прошли обсуждения проекта с участием общественности. О берегоукрепительных работах и будущих планах по благоустройству территории жителями поселков Кадышево и Щербаково рассказала команда архитекторов, проектировщиков и экологов.

Для увеличения откройте картинку в новой вкладке Фото предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

На Голубых озерах запланирован внушительный объем работ. Но какова цена вопроса? Общая стоимость работ по берегоукреплению составляет 81,9 млн рублей. Эти средства выделены по программе развития общественных пространств Татарстана и из внебюджетных источников. Еще 50 млн рублей будет выделено на благоустройство . Эти средства поступят также благодаря программе развития общественных пространств РТ.

«Берега больше не будут смываться и озера с рекой не сольются»

Почему выбор пал именно на «Татмелиорацию»? Как пояснили в Фонде «Институт развития городов», «это ведущие профессионалы региона по проектированию, строительству, обслуживанию объектов в мелиоративной системе, в частности в выполнении противопаводковых и берегоукрепительных работ».

Ранее именно «Татмелиорация» проводила работы по экологической реабилитации систем озер «Лебяжье» Фото: metshin.ru

«Ранее именно «Татмелиорация» проводила работы по экологической реабилитации систем озер «Лебяжье». По их проекту, озера были углублены (Большое и Светлое Лебяжьи — до четырех метров), а также была сделана гидроизоляция. После этого озера наполнили водой, в результате удалось максимально воссоздать экологичные и естественные водоемы. Кроме того, сейчас эта же команда работает над проектом в ЖК «Салават Купере», - добавили в пресс-службе фонда.

На какой эффект по итогам проведения всех работ рассчитывают авторы проекта? Казанские эксперты считают, что благодаря предпринятым мерам о проблеме береговой эрозии можно будет забыть на целый век.

«Мы рассчитываем, что после качественного укрепления стока, берега больше не будут смываться и озера с рекой не сольются, процесс береговой эрозии остановится. Сейчас озера заболачиваются, теряют свойства, и вода меняет цвет из-за антропогенной нагрузки. Поэтому совместно с жителями важно выработать бережное отношение к уникальному природному объекту, ведь можно просто приходить любоваться на уникальный цвет организованными туристическими группами», - пояснила Наиля Зиннатуллина.

Заместитель директора Института проблем экологии и недропользования АН РТ по научной работе, заведующий лабораторией биогеохимии, кандидат биологических наук Дмитрий Иванов считает, что при правильном проведении работ по берегоукреплению и формированию «обновленного» стока озера в реку Казанку можно будет обеспечить сохранение водного объекта в существующем виде не менее, чем на 100 лет.

Дмитрий Иванов считает, что при правильном проведении работ можно будет обеспечить сохранение водного объекта в существующем виде не менее, чем на 100 лет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Запрещено разводить костры, ставить бани, кататься на лодках и сапах»

Ценность экосистемы обусловлена особым естественным гидрологическим режимом — напорным восходящим типом вод, что обеспечивает сульфатный состав воды. Минерализация Голубых озер достигает 2500 мг/л, включает соединения серы, кальция и магния. Подземные воды, просачивающиеся с глубины пластов, образуют три озера. Не удивительно, что уникальное природное место пользуется такой популярностью.

Однако весной и летом на Голубых озерах будут действовать временные ограничения. Проход к водопаду будет временно закрыт из-за его аварийного состояния и проведения технических работ. Но территория вокруг Голубых озер со стороны Щербаково и Кадышевского леса останется доступной для прогулок.



«На данный момент Дирекция парков и скверов Казани совместно с архитектурной студией Orchestra разрабатывают навигационные таблички для посетителей с ​​общей информацией о видах работ и рекомендациями по поведению на территории», - сообщили в пресс-службе Фонда «Институт развития городов».

Сотрудники организации напомнили, что в заповеднике действуют постоянные ограничения. В частности, запрещается разводить костры, поскольку это уничтожает экосистему. Здесь действуют правила поведения в особо охраняемой природной территории. Например, не разрешается проезжать на территорию и парковать личный транспорт, мусорить, рубить деревья и кустарники, организовывать бани, погружаться в подводные ключи, кататься на лодках и сапах, устраивать массовые заплывы.

«За соблюдением мер будет следить дирекция ООПТ и дирекция парков, а также Госкомитет РТ по биологическим ресурсам. Лучший способ насладиться подводными пейзажами — наблюдение у прозрачных участков водоемов с берега. А вот купание поднимает обитателей дна на поверхность и заносит в толщу воды азот и фосфор, что ведет к ее цветению. Все это причиняет серьезный ущерб экосистеме Голубых озер», - отметила Камилла Ибрагимова.

Купание в озере поднимает обитателей дна на поверхность и заносит в толщу воды азот и фосфор, что ведет к ее цветению Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Антропогенную нагрузку нужно снизить до 50 тыс. человек в год»

Небольшая площадь системы Голубых озер испытывает высокую антропогенную нагрузку. Это место посещают 120 тыс. туристов в год. Люди паркуются на берегу, купаются в озере, разжигают костры и вытаптывают ценные растения — это приводит к ухудшению состояния экосистемы и загрязнению природной территории.



«В настоящий момент показатель экологической емкости небольшой территории озер в 3,3 га составляет 920 человек в сутки. Чтобы эти уникальные сульфатные и ценные бальнеологические объекты не были утеряны, эта цифра должна быть снижена почти вдвое, до 550 человек в сутки», - добавила Ибрагимова.



Снизить антропогенное воздействие планируется путем создания инфраструктуры, пешеходных троп, новых точек притяжения и активностей. Для этого разработаны правила посещения охранной зоны Голубых озер. Авторы проекта считают, что смогут сократить вредоносное воздействие на экосистему благодаря «альтернативным сценариям пребывания на территории и образовательной навигации». Людям будет объясняться ценность экосистемы. Предполагается, что создание туристко-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана» поможет снизить посещаемость ценных природных объектов до 50 тыс. человек в год.

Что еще будет сделано на данной территории? В рамках второй очереди после берегоукрепительных работ будет создана инфраструктура для экологических троп и маршрутов. Совместно с экологическими сообществами уже разработаны шесть основных маршрутов экотроп вокруг Голубых озер, но пользоваться ими можно будет только после установки базовой инфраструктуры и навигации на территории.

Фото на анонсе: © Artem116, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org