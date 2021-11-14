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Ру Тат
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Общество
14 ноября 2021  07:07

Стартовала третья волна лотереи по 100 тысяч рублей среди привитых от Covid-19 россиян

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Среди россиян, вакцинировавшихся от Сovid-19, дополнительно разыграют денежные призы. Соответствующее постановление Правительства РФ вступило в силу 14 ноября.

Для участия необходимо привиться от коронавируса российской вакциной до начала розыгрыша (двумя компонентами, если она двукомпонентная) и быть зарегистрированным на портале Госуслуг. Там формируется уникальный номер привитого, именно эти номера участвуют в розыгрыше.

Победителей определяет случайным образом специальная программа. Приз составляет 100 тысяч рублей. Если вы оказались в числе счастливчиков, то информация об этом появится в вашем личном кабинете в Госуслугах.

Предыдущие розыгрыши состоялись 14 сентября и 14 октября текущего года.

#массовая вакцинация #Коронавирус
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