Стартовала третья волна лотереи по 100 тысяч рублей среди привитых от Covid-19 россиян

Среди россиян, вакцинировавшихся от Сovid-19, дополнительно разыграют денежные призы. Соответствующее постановление Правительства РФ вступило в силу 14 ноября.

Для участия необходимо привиться от коронавируса российской вакциной до начала розыгрыша (двумя компонентами, если она двукомпонентная) и быть зарегистрированным на портале Госуслуг. Там формируется уникальный номер привитого, именно эти номера участвуют в розыгрыше.

Победителей определяет случайным образом специальная программа. Приз составляет 100 тысяч рублей. Если вы оказались в числе счастливчиков, то информация об этом появится в вашем личном кабинете в Госуслугах.

Предыдущие розыгрыши состоялись 14 сентября и 14 октября текущего года.