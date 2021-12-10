На Украине невакцинированных чиновников начали отстранять от работы

С 8 декабря невакцинированных от коронавирусной инфекции чиновников на Украине будут отстранять от работы. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы.

Ранее украинский Минздрав подписал соответствующий приказ. В документе был расширен перечень профессий, для представителей которых вакцинация от коронавируса является обязательной.

Туда были включены центральные органы власти, работники социальной сферы и стратегических предприятий.

Ранее на Украине было принято решение о выплатах гражданам за вакцинацию, размер которых составит 1 тыс. гривен (2,4 тыс. российских рублей), о чем сообщало ИА «Татар-информ».