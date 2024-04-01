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Политика 1 апреля 2024 08:25

На Украине назвали серьезной проблемой железную дорогу России через новые регионы

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Восстановление железнодорожного сообщения через новые регионы России станет серьезной проблемой для Киева. Об этом во время телемарафона заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов*, сообщает РИА Новости.

«Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями, — отметил он. — Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему».

Буданов* подчеркнул, что планирует «справиться» с сухопутным участком дороги, прямо заявив, что у него «в принципе есть» подобный опыт.

Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин рассказал о восстановлении железнодорожного сообщения от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. В дальнейшем поезда будут ходить до Севастополя. Этот маршрут, уверен он, сможет стать альтернативой Крымскому мосту.

*внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга

#железная дорога #Украина
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