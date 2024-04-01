На Украине назвали серьезной проблемой железную дорогу России через новые регионы

Восстановление железнодорожного сообщения через новые регионы России станет серьезной проблемой для Киева. Об этом во время телемарафона заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов*, сообщает РИА Новости.

«Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями, — отметил он. — Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему».

Буданов* подчеркнул, что планирует «справиться» с сухопутным участком дороги, прямо заявив, что у него «в принципе есть» подобный опыт.

Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин рассказал о восстановлении железнодорожного сообщения от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. В дальнейшем поезда будут ходить до Севастополя. Этот маршрут, уверен он, сможет стать альтернативой Крымскому мосту.

*внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга