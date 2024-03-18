Путин рассказал о новой альтернативе Крымскому мосту

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Президент России Владимир Путин рассказал о восстановлении железной дороги от Ростова до Донецка, Мариуполя и Бердянска. В будущем составы будут направляться по ней напрямую в Севастополь.

«Вот только сегодня утром мне доложили, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь. Это будет еще одна альтернативная дорога для Крымского моста», — заявил он на концерте на Красной площади, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.