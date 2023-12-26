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На Украине допускают потерю Авдеевки через 2-3 месяца
Через 2-3 месяца российские войска могут занять Авдеевку. О возможном отступлении из этого населенного пункта заявил сегодня главком ВСУ Валерий Залужный.
«У [ВС РФ] есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом (Артемовском). <...> будем оборонять [Авдеевку] ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно — сохраняем людей», — цитирует его ТАСС.
Авдеевка в настоящее время является одним из основных укрепрайонов ВСУ. Это важный населенный пункт для хода СВО — из него украинские военные могут обстреливать Макеевку и Донецк, Ясиноватую. За город ведутся ожесточенные бои.
Напомним, что накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о полном освобождении Марьинки. Он подчеркнул, что это позволит обеспечить более эффективную защиту Донецка от ВСУ.
Президент Владимир Путин передал российским военнослужащим самые теплые поздравления и слова благодарности.
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