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СВО 25 декабря 2023 18:04

Российские войска полностью освободили Марьинку в ДНР

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Вооруженные силы РФ целиком освободили Марьинку под Донецком. Об этом сообщил Министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Отмечается, что ВС РФ удалось завершить сражение, которое длилось около полутора лет.

Шойгу уточнил, что освобождение Марьинки теперь позволит обеспечить более эффективную защиту Донецка от огня Вооруженных сил Украины.

Со взятием Марьинки российские войска отодвигают от Донецка боевые подразделения противника, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он поздравил Шойгу и попросил передать самые теплые поздравления и слова благодарности всем, кто внес свой вклад.

Путин также заявил, что участники взятия Марьинки достойны госнаград и поручил Шойгу представить предложения.

#спецоперация на Украине
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