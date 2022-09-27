На учебных полигонах мобилизованных татарстанцев обеспечивают трехразовым питанием

Всех мобилизованных татарстанцев обеспечивают трехразовым питанием. Сейчас ребята находятся на учебном полигоне на базе КазанЭкспо.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Кормят военнослужащих в соответствии со всеми нормами питания. Каждому новобранцу полагается полноценный завтрак, обед и ужин. Еду готовят в департаменте продовольствия и увозят на учебный полигон.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что президент Татарстана Рустам Минниханов посетил пункт сбора на базе «Казань Экспо», куда прибывают призванные по частичной мобилизации.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Минниханову показали зоны отдыха и питания, медпункт и зону выездной торговли, где жители республики могут приобрести необходимую продукцию. По его поручению на пункты сбора в скором времени прибудут мобильные бани.

Ожидается, что прибытие мобилизованных на пункты сбора продлится до 1 октября.