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Происшествия
27 сентября 2022  15:51
Елена Саляхова

На учебных полигонах мобилизованных татарстанцев обеспечивают трехразовым питанием

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Всех мобилизованных татарстанцев обеспечивают трехразовым питанием. Сейчас ребята находятся на учебном полигоне на базе КазанЭкспо. 

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Кормят военнослужащих в соответствии со всеми нормами питания. Каждому новобранцу полагается полноценный завтрак, обед и ужин. Еду готовят в департаменте продовольствия и увозят на учебный полигон. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что президент Татарстана Рустам Минниханов посетил пункт сбора на базе «Казань Экспо», куда прибывают призванные по частичной мобилизации. 

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Минниханову показали зоны отдыха и питания, медпункт и зону выездной торговли, где жители республики могут приобрести необходимую продукцию. По его поручению на пункты сбора в скором времени прибудут мобильные бани.

Ожидается, что прибытие мобилизованных на пункты сбора продлится до 1 октября.

#мобилизация
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