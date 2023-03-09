На участок трассы Казань – Екатеринбург в Башкирии направят еще более 50 млрд рублей

Компания «Автодор» ищет подрядчиков для строительства трассы Казань – Екатеринбург на участке в Башкортостане Дюртюли – Ачит. Протяженность дороги на этом участке – 90 км, сумма начальных контрактов составляет 50,4 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующие документы. Эти средства направят за счет субсидий из федерального бюджета.

На трассу длиной в 37 км выделят до 34,2 млрд рублей, еще 16,2 млрд рублей пойдут на дорогу в 25 км, пишет издание.

Согласно размещенным на сайте госзакупок документам, работы на первом участке дожны быть выполнены до июля 2025 года. Здесь будет создано 12 искусственных сооружений, в том числе путепроводы и мосты через реки Евбаза, Белая, Сибирган, Сюльзи, Быстрый Танып, Апаша, Асавка, биопереходы через лес.

На втором участке с девятью искусственными сооружениями работы должны завершиться до ноября 2024 года.

Оба участка трассы будут четырехполосными, максимальная скорость движения по ним составит 120 км/ч. Предполагается обустройство обходной дороги.

Напомним, протяженность скоростного маршрута Казань – Екатеринбург в Татарстане составит более 300 км. В феврале в Татарстане началась реконструкция участков трассы М7 «Волга», входящих в состав трассы.