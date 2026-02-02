На участке трассы М5 в Татарстане ограничили движение грузовиков и автобусов

Фото: «Татар-информ»

На федеральной трассе М5 «Урал» в Татарстане ввели временные ограничения. Движение грузовых автомобилей и автобусов ограничили на участке с 1194 по 1363 километр. Об этом сообщили в Госавтоинспекции РТ.

Ограничения действуют на четырех участках: три – в Бугульминском районе (общей длиной 7,5 км) и один – в Бавлинском районе (22,5 км).

По данным ГУ МЧС России по РТ, движение планируют восстановить около 12.00 мск 2 февраля, но сроки могут измениться из‑за погоды.

Меры приняты из‑за сложных погодных и дорожных условий. Водителей просят учитывать ограничения и при необходимости выбирать альтернативные маршруты.

Ранее Госавтоинспекция республики призвала жителей без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности не пользоваться личными автомобилями.