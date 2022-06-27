На участке платной дороги Алексеевское – Альметьевск уложен нижний слой асфальтобетона

В Татарстане на трехкилометровом участке платной скоростной автодороги Алексеевское — Альметьевск уложен нижний слой асфальтобетона. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На первом и втором участках, там, где уже выполнен перенос коммуникаций, ведется подготовка основания, укладка дренирующих слоев, соответственно ведутся работы по укладке нижнего слоя основания. На первом участке уже 3 километра по направлению от Алексеевского в Альметьевск уложены нижние слои асфальтобетона. На втором участке также ведется подготовка основания», — рассказал спикер.

Строительство платной автодороги Алексеевское — Альметьевск в составе трассы Шали — Бавлы протяженностью 145 километров ведется по государственно-частному партнерству.

По словам Чукина, в настоящее время вносятся изменения в проектную документацию в соответствии с новыми СНиП и ГОСТ по всему объекту.

Новая дорога будет иметь четыре полосы по 3,75 метра шириной, барьерное ограждение вдоль обочин, разделительную полосу и освещение.

На проект направят 83 млрд рублей, в том числе 30 млрд поступят из бюджета Татарстана, 30 млрд — из федерального бюджета, еще 23 млрд рублей перечислит АО «Автострада». Строительство планируется завершить в 2024 году.

В декабре прошлого года в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ без проведения конкурса АО «Автострада» было передано концессионное соглашение о создании и эксплуатации автомобильной дороги Алексеевское — Альметьевск в составе автомагистрали Шали (М7) — Бавлы (М5). Срок действия этого соглашения составляет 99 лет, о чем сообщал «Татар-информ».