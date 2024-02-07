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Происшествия 7 февраля 2024 18:03

На участках трассы М5 в Татарстане сняли ограничения для автобусов и грузовиков

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На трассе М5 «Урал» снято временное ограничение движения. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

«В 18:00 7 февраля снято временное ограничение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5», – указано в сообщении.

Ранее мы сообщали, что на четырех участках М5 в Бугульминском и Бавлинском районах временно из-за непогоды ограничено движение.

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