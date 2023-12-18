Почти 2,5 тыс. семей Татарстана подали заявки на конкурс «Это у нас семейное»

Сегодня последний день подачи заявок на конкурс «Это у нас семейное». Уже подали заявки порядка 100 тыс. семей со всей страны, в том числе почти 2,5 тыс. из Татарстана. Регистрация для всех желающих по ссылке.

Участникам необходимо заполнить анкету всех членов команды и загрузить видеовизитку. После окончания заявочной кампании продолжится дистанционный этап конкурса. Он продлится до 15 января 2024 года. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам на данный момент доступны для выполнения задания разного уровня сложности на самые разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели» и «Мультсемья».

«Мы с мужем сразу влюбились в эту идею, дети нас тоже поддержали. Нам очень нравятся все задания. Они очень интересные, полезные и объединяют семью. Мы и так часто изучаем родословную, ходим в музеи и так далее, а тут это стало заданием. Конкурс как будто создан специально для нас», – поделилась впечатлениями с «Татар-информом» одна из участниц из Казани Ольга Данилова.

Она рассказала, что только сегодня разговаривали с дочкой, которая ждет в одном из следующих этапов конкурса задание смастерить какую-нибудь фигуру из снега всей семьей.

Среди наиболее запомнившихся заданий Ольга Данилова назвала «Новый ракурс», где семье предстояло создать тематический фотоальбом. Они выбрали образы из мультфильма «Буратино», младший сын примерил на себя костюм Пьеро, а старшая дочь – самого Буратино.

В скором времени в семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам откроется еще больше конкурсных испытаний.

«Нас замотивировали к участию в конкурсе и главные призы. Мы понимаем, что у нас в стране очень много интересных и дружных семей, но почему бы не постараться побороться», – добавила участница из Казани.

Победители конкурса станут обладателями 30 сертификатов на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий и 300 больших семейных путешествий.

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал Президент России, председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.

Напомним, что 2024-й в России объявлен Годом семьи. Соответствующий указ подписал Президент страны.