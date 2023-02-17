На турнире Мусы Джалиля наградили лучших журналистов, освещающих тему корэш

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На торжественном открытии турнира по борьбе корэш памяти поэта-героя Мусы Джалиля награды получили журналисты, лучше всех в 2022 году осветившие тему этого национального вида спорта. Турнир, учрежденный газетой «Ватаным Татарстан», в этом году проводится в 60-й раз.

Лучшими были признаны главный редактор газеты «Шәһри Казан» Радик Сабиров, главный редактор газеты «Татарстан яшьләре» Атлас Гафиятов, заместитель главного редактора газеты «Ватаным Татарстан» Ильнар Хуснуллин, журналист татарской редакции «Татар-информа» Энже Габдуллина.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Также за активное освещение темы были награждены Нурзада Самигуллин из Балтасинского района, Фаниль Нигматзянов (Тюлячи), Тансылу Саниева (Азнакаевский район) и Алена Фазылова из Тукаевского района Татарстана.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на открытии турнира были объявлены имена лучших борцов, тренеров и судей в 2022 году.