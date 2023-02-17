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Команда Альметьевского района признана лучшей в РТ в национальной борьбе корэш
На торжественном открытии республиканского турнира корэш в память поэта-героя Мусы Джалиля объявлены имена лучших борцов, тренеров и судей в 2022 году, а также самых активных журналистов. Турнир в этом году проводится в 60-й раз, учредитель соревнований – газета «Ватаным Татарстан».
Лучшими борцами 2022 года стали Радик Саляхов, Алексей Абрамов и Ильмир Тухватуллин.
Лучшие тренеры по работе с молодежью – Руслан Нургалиев (Альметьевск), Ильфир Анваров (Актаныш) и Николай Крылов (Казань).
Лучшие тренеры (взрослые) – Ильнур Хайбуллин (Челны), Ильяс Билалов (Альметьевск) и Джаудат Хусаинов (Казань).
Лучшими судьями в 2022 году показали себя Ильшат Шайдуллин, Ленар Зиннатуллин и Анис Миндубаев.
Среди команд первое место у команды Альметьевского района. Борцы, представляющие Авиастроительный и Ново-Савиновский районы Казани, стали вторыми, третье место – у Кукморского района. Сборная Балтасинского района – на четвертом, Арского – на пятом, Мамадышского района – шестом месте.
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