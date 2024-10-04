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На Ту-160М в Казани нанесли имя Шаймиева, как и просил Путин
На Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова на самолет Ту-160М нанесли имя первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева. В феврале Президент России Владимир Путин дал такое поручение во время визита на предприятие.
«Мы же в Татарстане находимся. Назовем самолет именем Минтимер Шаймиев. Это человек, который много сделал. Ракетоносец назовем именем Минтимера Шаймиева», – сказал тогда Путин.
Видео с КАЗа появилось после сегодняшнего визита Раиса Татарстана Рустама Минниханова и главы Минпромторга России Антона Алиханова. Высоким гостям рассказали в том числе о работе в части широкой межотраслевой кооперации. Она проводится для подготовки производственной базы для выпуска модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М.
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