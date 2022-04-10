На три ярмарки в Челнах завезли более 219 тонн продукции

В субботу, 9 апреля, три площадки сельскохозяйственных ярмарок завезено свыше 219 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 19 млн рублей. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Ярмарки развернулись на набережной Тукая (площадка перед стадионом «Строитель»), на территории Ипподрома и у агропромышленного парка «Южный».

Фермерская продукция была завезена из 11 муниципальных районов. Спросом у горожан пользовались сахар, мука, говядина, свинина, конина, птица, масло сливочное, молоко и молочные продукты; яйца и другая сельскохозяйственная продукция.

Следующие ярмарки пройдут 16 апреля на утвержденных ярмарочных площадках.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по информации Минсельхозпрода РТ ажиотажный спрос на сахар сохраняется только на ярмарках в Казани.