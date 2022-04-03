На три ярмарки Челнов завезли более 10 тонн сахара

2 апреля на трех площадках Набережных Челнов состоялись сельскохозяйственные ярмарки. Приобрести фермерскую продукцию можно было на набережной Тукая, территории ипподрома и агропромышленного парка «Южный». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

В связи с большим спросом на ярмарки было завезено свыше 10 тонн сахара, а муки, круп и соли — более 20 тонн. В общей сложности горожанам представили 182 тонны продукции на сумму более 18 млн рублей.

Свою продукцию на ярмарочных площадках представили Агрызский, Актанышский, Мамадышский, Мензелинский, Менделеевский, Сармановский, Тукаевский и другие муниципальные районы. Также активное участие на ярмарочных площадках принимали предприятия Татпотребсоюза.

Следующие ярмарки запланированы на 9 апреля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 19 марта в Татарстане возобновилось проведение сельскохозяйственных ярмарок. Они помогут повысить число качественных продуктов по доступным ценам, а также покажут, что АПК РТ обладает ресурсами для обеспечения товарами жителей республики и других регионов. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить внимание за качеством проведения сельхозярмарок в РТ.