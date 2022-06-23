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Ру Тат
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Транспорт
23 июня 2022  11:23

В Казани до конца лета будет частично ограничено движение по улице Сафиуллина

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В Казани до конца лета будет частично перекрыта улица Сафиуллина. Распоряжение опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов. 

В период с 4 июля по 31 августа будет закрыта парковка около административного здания №7 по Сафиуллина.

Также с 15 июля (18.00) и до 17 июля (18.00) будет ограничено движение около дома №50 по улице Фучика. 

Причина временных неудобств — проведение реконструкции магистрального тепловода.

#ограничение движения
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