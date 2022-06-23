В Казани до конца лета будет частично ограничено движение по улице Сафиуллина

В Казани до конца лета будет частично перекрыта улица Сафиуллина. Распоряжение опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов.

В период с 4 июля по 31 августа будет закрыта парковка около административного здания №7 по Сафиуллина.

Также с 15 июля (18.00) и до 17 июля (18.00) будет ограничено движение около дома №50 по улице Фучика.

Причина временных неудобств — проведение реконструкции магистрального тепловода.