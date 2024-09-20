На третьем заседании Госсовета РТ депутаты рассмотрят вопросы по бюджетному процессу

Третье заседание Государственного Совета Татарстана VII созыва состоится 27 сентября в 12 часов. До этого пройдет второе заседание парламента, на котором Раис РТ Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием к депутатам. Такое решение было принято сегодня на заседании президиума Госсовета РТ.

В повестку третьего заседания включено 18 вопросов, в том числе 14 республиканских законопроектов, все они вносятся в первом чтении.

«Значительный блок вопросов посвящен совершенствованию бюджетного процесса в свете подготовки проекта бюджета республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», — рассказала секретарь парламента Лилия Маврина.

Так, депутаты рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в законы о налоге на имущество организаций, о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, о местном самоуправлении, о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и госвласти в области градостроительной деятельности, об информационных системах и информатизации и в Кодекс РТ о муниципальной службе.

Парламентарии также обсудят законопроекты об установлении размера понижающего коэффициента для определения дохода налогоплательщика от продажи недвижимости и об установлении на 2025 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда.

Кроме того, в повестку включены вопросы об избрании мировых судей и назначении главного редактора газеты «Ватаным Татарстан».

«Богатая повестка. Есть в ней и проблемные вопросы. Прошу нацелиться на серьезную работу, чтобы парламент как высший законодательный орган, избранный народом, мог внести свою лепту в социально-экономическое развитие республики и в поддержку наших граждан. Уверен, что так и будет», — отметил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Он поздравил депутатов с успешно проведенной избирательной кампанией. По словам спикера, выборы прошли организованно, с высокими показателями по явке избирателей и по поддержке политических партий.