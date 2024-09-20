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Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к Госсовету РТ 27 сентября
Раис Татарстана Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием к Государственному Совету РТ на втором заседании республиканского парламента седьмого созыва. Оно состоится 27 сентября. Такое решение было принято сегодня на заседании президиума Госсовета РТ.
В своем послании Минниханов выскажется о внутреннем и внешнем положении республики.
«Раис Татарстана готовится к этому выступлению. И хорошо, что в самом начале деятельности парламента седьмого созыва получим программу на перспективу», — сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
Мероприятие пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. С 10 часов утра будет организована теле- и радиотрансляция.
На заседание приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий и учреждений и многие другие. Общее количество приглашенных — 670 человек.
Впервые с посланием к Госсовету Татарстана лидер республики выступил 13 октября 2010 года.
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