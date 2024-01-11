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На трассе вблизи Аппаково в РТ для водителей развернули пункт обогрева
На границе с Ульяновской областью вблизи села Аппаково Алькеевского района для водителей грузовых автомобилей развернули мобильный пункт обогрева. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Напомним, движение междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых авто временно ограничили на федеральных трассах в Татарстане из-за непогоды. Ограничения действуют до улучшения погодных условий.
Как сообщают в ведомстве, в мобильных пунктах для водителей организовано горячее питание. Водителям следует быть предельно внимательными на дорогах, в связи с установившейся в республике неблагоприятной погодой рекомендуется воздержаться от дальних поездок.
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