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Из-за непогоды на трассах в Татарстане ограничили движение автобусов и грузовиков
Движение междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых авто временно ограничили на федеральных трассах в Татарстане из-за непогоды. Ограничения вводятся с 15.00 до улучшения погодных условий.
В федеральном управлении автомобильных дорог «Волго-Вятскуправтодор» отметили, на каких участках автомобильных дорог введены ограничения. Так, движение ограничили на трассах:
- М7 Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа
- М7, подъезд к городам Ижевск и Пермь
- М7, подъезд к Кирову
- Р241, Казань - Буинск - Ульяновск
- Р239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан
- Р239, подъезд к Аэропорту
- А295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М7 «Волга»
- А151 Цивильск - Ульяновск
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