Из-за непогоды на трассах в Татарстане ограничили движение автобусов и грузовиков

Движение междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых авто временно ограничили на федеральных трассах в Татарстане из-за непогоды. Ограничения вводятся с 15.00 до улучшения погодных условий.

В федеральном управлении автомобильных дорог «Волго-Вятскуправтодор» отметили, на каких участках автомобильных дорог введены ограничения. Так, движение ограничили на трассах: