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Происшествия 11 января 2024 15:12

Из-за непогоды на трассах в Татарстане ограничили движение автобусов и грузовиков

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Движение междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых авто временно ограничили на федеральных трассах в Татарстане из-за непогоды. Ограничения вводятся с 15.00 до улучшения погодных условий.

В федеральном управлении автомобильных дорог «Волго-Вятскуправтодор» отметили, на каких участках автомобильных дорог введены ограничения. Так, движение ограничили на трассах:

  • М7 Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа
  • М7, подъезд к городам Ижевск и Пермь
  • М7, подъезд к Кирову
  • Р241, Казань - Буинск - Ульяновск
  • Р239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан
  • Р239, подъезд к Аэропорту
  • А295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М7 «Волга»
  • А151 Цивильск - Ульяновск
#ограничение движения
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